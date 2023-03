C'è anche l'Inter, ovviamente, tra i temi toccati da Javier Zanetti a margine della Charity Dinner della Fondazione Pupi in corso di svoglimento a San Siro. Il vice presidente nerazzurro parte dalla vittoria di ieri contro il Lecce: "Abbiamo dato un’ottima risposta dopo la sconfitta contro il Bologna, tutti eravamo d’accordo che non avevamo fatto bene. Ieri è stata una grande vittoria che ci permette di continuare".

L’Inter in casa è la miglior squadra del campionato, in trasferta invece è settima. Come si spiega questa differenza?

"Credo che noi stiamo cercando di migliorare, ci manca la continuità. Forse potevamo non perdere certi punti, ma la classifica dice questo. Si deve sempre lavorare".

Cosa vi servirà in Portogallo? L’obiettivo quarti può essere raggiunto.

"Ci vorrà un’Inter molto concentrata e con grande determinazione perché sappiamo che andiamo in uno stadio molto caldo, contro una squadra come il Porto che ci può mettere in difficoltà. Però credo che noi saremo pronti perché prepareremo al meglio questa partita. Di sicuro è più importante la partita con lo Spezia perché vincere ti permetterebbe di arrivare alla partita col Porto in una grande forma".

Se dovesse passare anche il Milan potrebbe esserci un euroderby in Champions come è successo a voi.

"Prima penso alla partita con il Porto che non sarà semplice, speriamo che noi riusciremo a qualificarci, poi vediamo. Se il destino dice questo saremo pronti".