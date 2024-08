Valentin Carboni è entrato pochi minuti fa nella sede dell'Inter per firmare il prolungamento di contratto con il club nerazzurro, dopo la fine delle vacanze estive. Il passaggio è propedeutico al trasferimento in prestito con diritto di riscatto all'Olympique Marsiglia e controriscatto in favore dell'Inter.

Il giocatore è in Via della Liberazione insieme al suo entourage, compreso l'agente Beppe Riso.