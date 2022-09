Ultime ore di mercato anche nella sede dell'Inter, dove poco fa è arrivato Beppe Marotta. Come documentato dal video girato dal nostro inviato, l'amministatore delegato dei nerazzurri è salito negli uffici di Viale della Liberazione, a Milano, dopo un saluto ai cronisti presenti senza rilasciare dichiarazioni. In questi minuti, per la cronaca, la dirigenza della Beneamata sta discutendo gli ultimi dettagli con l'agente Andrea Pastorello per completare l'affare Acerbi.