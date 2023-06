Intercettato all'uscita dalla sede dell'Inter, dove si era recato circa un'ora fa, l'agente Tullio Tinti ha risposto alle tante domande formulate dai cronisti presenti in Viale della Liberazione, tra cui l'inviato di FcIntwernews.it. Partendo dal futuro di Alessandro Bastoni: "Siamo alle fasi finali per il rinnovo di Bastoni, nei prossimi giorni troveremo il modo di fare le cose per bene. Siamo in dirittura d'arrivo".

FcIN - C'è fiducia per il rinnovo di Inzaghi?

"Sicuramente ha fatto vedere di essere un grande allenatore, quindi è giusto che sia gratificato".

Su Scalvini ci sono aggiornamenti?

"E' un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate. E' giovane, ha tempo per fare tutto".

Ha appena rinnovato con l'Atalanta?

"Sì, da un po' di tempo".

FcIN - Audero può essere il post-Onana?

"Ha dimostrato di avere tanta qualità, è attenzionato dall'Inter e non solo".

FcIN - Bonazzoli può tornare all'Inter?

"Sarebbe il suo sogno, io sarei molto felice se tornasse all'Inter. E' un talento perché è cresciuto lì, sarebbe una cosa bella per il calcio italiano".

Ancora su Audero.

"Audero può fare il primo e il secondo, è un portiere forte. Poi è giovane e italiano, ma non abbiamo parlato di questo".

Di seguito il video (CLICCA QUI SE LEGGI DA APP)