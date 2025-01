All’uscita dal quartier generale dell’Inter, l’agente Giuseppe Riso si è fermato ai microfoni della stampa presenti, tra cui l’inviata di FcInternews.it, per rispondere ad alcune domande relative ai suoi tesserati che oggi hanno rinnovato con il club: “Frattesi tra i nomi più caldi del mercato? Non ne abbiamo parlato oggi. Non vogliono darlo assolutamente via, nessuno vuole cederlo: era più una cosa mia”.

Avete avuto dei discorsi della Roma?

“Più a inizio mercato, ma come detto era una cosa mia, non era di Inzaghi né dell’Inter. Lui è contento, l’ha detto”.

Se ne riparla in estate?

“Per adesso no, non ci abbiamo pensato”.

La presenza di Crnjar è legata a qualche discorso con il Marsiglia?

“Sicuramente c’è qualche discorso in corso per Carboni”.

Un commento su De Pieri?

“È fortissimo, c’è grande emozione. Sono felice per lui, è un ragazzo diverso dagli altri, è speciale. Il prossimo è Lavelli? Credo di sì”-

Ausilio ha detto che sei simpatico.

“Sì ha detto anche troppo attivo… però anche lui è simpatico”, ha concluso con un sorriso.