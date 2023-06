Filippo Inzaghi si complimenta ancora con il fratello Simone, tecnico dell'Inter reduce da un'annata che l'ha visto conquistare Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre alla qualificazione alla prossima Champions League e alla prestigiosa finale di Istanbul persa con onore contro il Manchester City. Intercettato dal nostro inviato alla libreria Tarantola di Sesto San Giovanni a margine del firma copie per il suo nuovo libro 'Il momento giusto', Super Pippo ha risposto così alla domanda di FcInterNews.it.

FcIN - All'Inter tuo fratello ha sfruttato il momento giusto, diventando un top allenatore in Europa. L'hai sentito? Come sta dopo Istanbul? Hai dovuto rincuorarlo?

"Il calcio è questo, ma ha fatto un'ottima figura. Non ha bisogno che gli tiri su il morale. Ha fatto un'annata straordinaria. Aver giocato una finale così contro Guardiola e avergliela incartata tatticamente penso che per lui rappresenti una consacrazione. Sono felice per lui".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DA APP

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!