C'è anche Federico Pastorello tra gli ospiti illustri del Golden Boy 2023. Tra i temi toccati dall'agente con i cronisti presenti all'evento, ovviamente, anche il calciomercato, compreso il futuro di Stefan de Vrij, uno dei suoi assistiti: "Per il momento stiamo definendo le cose, ci siamo detti le cose che ci dovevamo dire col club - le sue parole -. Dobbiamo aspettare e trovare le ultime piccole quadrature. Sono estremamente ottimista che Stefan resterà all'Inter".

Domanda FcIN - Offerta per De Vrij dall'Arabia Saudita?

"Confermo, c'è stata una proposta estremamente interessante. Ma Stefan, a 31 anni, non si sente ancora di fare questo tipo di scelta, con rispetto di chi l'ha presa. Stefan è legatissimo all'Inter e ai suoi tifosi, ha ancora molto da dare. C'erano altre offerte, ma ha deciso di restare perché si sente di dare ancora tanto in Europa".

