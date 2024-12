C'è anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter, alla serata milanese del 'Gran Galà del Calcio AIC'. Prima di partecipare all'evento, il dirigente nerazzurro si è soffermato con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, per rispondere alle loro domande. Si parte, inevitabilmente, da quanto successo ieri sera a Firenze con il malore accusato da Edoardo Bove al 17esimo di Fiorentina-Inter: "Direi che è stato un momento di grande ansia, lo abbiamo vissuto con grande patema d'animo. Le notizie che arrivavano pian piano ci confortavano, però lo stato d'animo di giocatori, allenatori e di noi dirigenti era di grande preoccupazione. Come ho detto ieri, il mondo del calcio ha dimostrato di essere molto unito, davanti a un fatto del genere le squadre hanno deciso di non giocare. Le notizie oggi sono più positive".

La stagione dell'Inter.

"Noi abbiamo un ruolino di marcia soddisfacente, stiamo partecipando a campionato e Champions nel migliore dei modi e così dovremo fare in tutti gli impegni che avremo perché siamo l'Inter".

L'Inter è riuscita a farci dire che un'italiana ha le chance di arrivare in finale di Champions.

"Nel DNA dei grandi club c'è sempre l'ambizione di puntare traguardi importanti. Noi abbiamo risalito la china dopo un periodo di adattamento, puntavamo alla finale, anche se non siamo riusciti a vincerla. E' stata una bellissima esperienza che ci è servita negli anni successivi; non nascondo che dobbiamo vivere la Champions come un fenomeno che ci possa portare molto in alto, nel rispetto degli avversari e nella consapevolezza delle nostre forze".

