Beppe Marotta ha preferito trincerarsi dietro diversi no comment di fronte alle domande di mercato con cui è stato incalzato dai cronisti all'uscita dagli uffici della Lega Serie A, in via Rosellini, a Milano, dove era arrivato in tarda mattinata per l'assemblea odierna. La richiesta più gettonata, senza sorpresa, stata quella legata al futuro di Milan Skriniar, che ormai ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con l'Inter : "Se va via a gennaio? Niente da dire, ne parleremo dai. Se rispondo a Sistici? No, oggi no", ha detto l'amministratore delegato nerazzurro andando via in dribbling tra i giornalisti.