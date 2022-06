Intercettato all'uscita dalla sede dell'Inter, dove si era recato meno di un'ora fa per definire gli ultimi dettagli del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, Tullio Tinti ha risposto così alle tante domande formulate dai cronisti presenti: "Come è andata? Sempre bene - le parole del procuratore -. Se è fatta per il rinnovo di Inzaghi? Sì. Bastoni? E' in vacanza, è sereno. Noi lavoriamo e i ragazzi sono in vacanza (dice ridendo, ndr). Resta all'Inter sicuro, al 100%, il rinnovo lo faremo quando ci chiamerà l'Inter. Noi i contratti li rispettiamo sempre".