Arrivato in sede dell'Inter insieme a Juan Cuadrado per la firma del contratto che legherà il colombiano all'Inter, l'agente Alessandro Lucci non si è voluto sbottonare davanti ai cronisti in attesa: "Contento? Aspettiamo ancora", ha dichiarato, per poi trincerarsi dietro un sostanziale no comment su Joaquin Correa. Dal procuratore solo un no ad una domanda su offerte dall'Arabia Saudita.

Il video dell'arrivo di Alessandro Lucci in Viale della Liberazione (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP)

