E' durato circa un'ora l'incontro nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione, a Milano, tra la dirigenza nerazzurra e l'agente Crescenzo Cecere per parlare del futuro di Ebenezer Akinsanmiro. All'uscita dagli uffici del club di Viale della Liberazione, l'agente ha aggiornato così i cronisti sulla trattativa: "Siamo venuti qui per Akinsanmiro alla Sampdoria. E' andata bene, stiamo definendo le cose tra i club: è tutto a posto - le sue parole rispondendo alla domanda del nostro inviato -. La formula? Va in prestito con diritto di riscatto e controriscatto".

FcIN - Il ragazzo è felice?

"Certo, certo. Va là per giocare, siamo fiduciosi in Pirlo e nel direttore Pietro Accardi".

Su Agoume ci sono novità?

"No, nulla, ancora nulla. Zero".

FcIN - E Radu?

"Siamo venuti anche per parlare di lui. Vediamo un attimo dalla Francia, forse abbiamo qualche richiesta. Al momento, però, non ci sono altre novità".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!