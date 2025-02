Primi assaggi milanesi per Petar Sucic, appena sbarcato all'aeroporto Linate Prime per iniziare il suo lunedì a tinte nerazzurre. Il centrocampista croato classe 2003, che arriverà dalla Dinamo Zagabria a fine stagione per 14 milioni più 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita, è atteso alle 12.30 al CONI per l'idoneità sportiva e stasera salvo sorprese sarà al Meazza per assistere a Inter-Fiorentina.

A seguire le immagini.