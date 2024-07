Alex Perez è praticamente un giocatore dell'Inter (ieri la nostra anticipazione). Il difensore spagnolo, che arriva dal Betis Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha lasciato la sede di Viale della Liberazione, a Milano, dove si era presentato con l’agente Albert Botines, l’avvocato dell’agenzia, amici e famiglia per firmare il contratto col quale si è legato alla Beneamata per i prossimi anni. All'uscita dagli uffici, il classe 2006 si è intrattenuto per qualche istante con alcuni tifosi per i classici selfie. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

‼️ Alex Perez lascia sede: selfie con i tifosi presenti ️ pic.twitter.com/ZmTK1srqLp — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 18, 2024