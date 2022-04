Importante vittoria per il Brest di Michel Den Zakarian, capace di sbancare La Mosson, campo del Montpellier, imponendosi col punteggio di 2-0. Ad aprire le danze ci ha pensato Martin Satriano, l'attaccante arrivato in Bretagna in prestito dall'Inter, che al minuto 69 ha spaccato l'incontro trovando la sua quarta rete in Ligue 1; chiude i conti Franck Honorat dieci minuti più tardi. Inutile la rete dei padroni di casa arrivata al 94esimo su calcio di rigore per opera di Téji Sevanier. Con questo successo, il Brest si porta a quota 38 punti in classifica, tenendo ben distante la zona calda della graduatoria.