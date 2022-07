Non soltanto i giocatori sanno dare spettacolo in allenamento. È il caso dell'Inter e di Simone Inzaghi, che oggi sui campetti del Suning Training Centre ad Appiano ha dato sfoggio di una certa qualità tecnica mandando in porta un pallone con un tiro a effetto d'esterno destro calciato da dietro la linea di fondo campo. Subito dopo il tecnico dei nerazzurri si rivolge alla telecamera: "Hai ripreso?". Mentre l'account ufficiale dell'Inter su Twitter interroga scherzosamente i tifosi: "Sapete fare meglio del mister?".