"Zero speranze di vedere Zielinski al Napoli nella prossima stagione? E' un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore, è stato otto anni qui. Certe storie d'amore vanno al termine da sole. Se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo e a tenerlo con noi. Ma se lui vuole partire perché magari ha un procuratore che sente il profumo o la puzza del denaro, evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto. Avrà convinto il ragazzo, la moglie e il suocero...". Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parlando ai cronisti all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A, andata in scena oggi in via Rosellini, a Milano.

"Io vi dico solo una cosa: siccome i media scrivono una marea di cavolate, il signor Zielinski prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all'Inter - ha aggiunto DeLa -. Se va all'Inter? Io, con il sorriso, ho detto a Marotta 'non ti stai comportando bene'. Lui mi risponde 'non è vero, non è vero', per cui diventa una specie di gag".