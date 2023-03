Dopo aver ricevuto il premio 'Amico dei Bambini … Un Esempio per loro', Danilo D'Ambrosio ha parlato così dal palco rispondendo alle domande di Fabio Caressa: "Gli alti e bassi? Gli impegni sono tanti, ogni volta che scendi in campo devi sempre ottenere i tre punti perché chi gioca nell'Inter sa che anche un pareggio è come una sconfitta - le sue parole -. Non c'è una formula matematica, abbiamo fatto riunioni su riunioni e cerchiamo di trovare delle soluzioni partita dopo partita, vogliamo dare il massimo - le sue parole -. Il Napoli? Lo dicono i numeri che sono forti, dopo averli battuti abbiamo pensato che siamo forti anche noi ma abbiamo avuto alti e bassi che non ci permettono di stare tranquilli e di stare attaccati al primo posto come volevamo a inizio stagione. Finale Champions? Ci si può arrivare perché il sogno è quello lì, poi c'è l'obiettivo che passa dalla fatica: dovremo fare questo. Se il Napoli vince lo scudetto, scendo in città nel 2025 (ride, ndr). Ho perso già diverse cene, mi stanno massacrando. Osimhen? E' un grande attaccante, obiettivamente. Ha fame, voglia corsa; per i difensori è scomodo".

Il derby di Champions evitato ai quarti di Champions.

"Porta via tante energie una doppia gara così, ma arrivati a questo punto una squadra vale l'altra perché sono tutte forti. Si punta sempre a fare bene, a fare grandi partite. Non è andata male, tutto sommato: non è che sono contento del Benfica, ma le altre squadre hanno qualcosa in più rispetto a noi, bisogna essere realisti. Con i portoghesi ce la giocheremo ad armi pari".