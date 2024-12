Mattinata di allenamento pre-partita per l'Inter al BPer Training Centre, dove Simone Inzaghi sta preparando la difficile trasferta di domani a Leverkusen contro il Bayer, sesta giornata della prima fase di Champions League. Il tecnico nerazzurro rischia di non avere a disposizione Denzel Dumfries, Francesco Acerbi e Tajon Buchanan, anche se le prossime ore saranno decisive per capire chi di loro potrà essere aggregato.

Intanto, dalle prime prove tattiche emergono già le prime informazioni sui possibili titolari alla BayArena: provati Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Yann Bisseck in difesa, mentre a centrocampo tornarà dall'inizio Davide Frattesi. In attacco testato il tandem Mehdi Taremi-Marcus Thuram con Lautaro Martinez destinato a rifiatare.

A seguire le immagini della seduta ad Appiano Gentile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!