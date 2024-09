Conclusa l'Assemblea di Lega, avvenuta oggi in Via Rosellini, sede della Lega Serie A, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello è stato pizzicato dai giornalisti presenti sulla questione stadio e non soltanto. Di seguito le dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

FcIN - Come va la questione stadio?

"Ci incontreremo con il sindaco, come previsto, nei prossimi giorni".

FcIN - C’è la possibilità che l’Inter possa restare a San Siro?

"Non ci sono ancora risposte certe".

Sulle parole di Commisso:

"L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo".

