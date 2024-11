Dal salotto di 'Viva el Futbol', Nicola Ventola ha commentato così quanto visto martedì a San Siro in occasione di Inter-RB Lipsia, quarta vittoria dei nerazzurri in Champions League: "Il Lipsia mi ha deluso, l'Inter ha capito di poterla gestire e portarla a casa con il minimo sforzo. Secondo me c'è stata una gestione fisiologica con tanta sicurezza. C'era la consapevolezza di vincerla, la guardo in maniera positiva la prestazione. Il Lipsia da tanti anni è una squadra tosta anche in campo internazionale".

In mezzo, però, c'è secondo l'ex attaccante nerazzurro una nota stonata: "L'unica nota negativa è Benjamin Pavard, che ora si è fatto anche male. Quando lo puntano lo vedo insicuro...".

