Simone Inzaghi perde un'altra pedina per la trasferta di Venezia: alza bandiera bianca anche Henrikh Mkhitaryan. Come riportato da Sky Sport, l'armeno è uscito affaticato a fine allenamento e verrà valutato domani mattina, ma la sua assenza al Penzo può essere data per certa. Contro la squadra di Eusebio Di Francesco partirà dal primo minuto Piotr Zielinski, in un centrocampo che dovrebbe essere completato da Barella e Asllani.

A parte ad Appiano hanno lavorato Di Gennaro e Correa, l’argentino dovrebbe tornare tra Bologna ed Empoli. Acerbi si è allenato parzialmente in gruppo, ma non farà parte della spedizione di domenica. Stesso discorso per Calhanoglu che non sarà rischiato: il turco andrà massimo in panchina. Recuperati Pavard e Thuram, mentre Inzaghi in giornata ha perso Bisseck: per lui si prevede uno stop di 15-20 giorni con obiettivo il derby di ritorno in programma il 2 febbraio.

