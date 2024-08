Dopo una continua e sempre più intensa trattativa tra Inter e Marsiglia per Valentin Carboni, l’attaccante argentino è ad un passo dal vestire la maglia dei Phocéens. Secondo quanto svelato da Footmercato il giocatore è atteso in Provenza nella giornata di domani intorno alle 15. L’affare, stando a quanto detto più volte nei giorni scorsi, dovrebbe chiudersi sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro circa, con i nerazzurri che, non avendo l’intenzione di perdere il controllo sul cartellino del giocatore, hanno inserito l’opzione di controriscatto, fissato a 40 circa.

