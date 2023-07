Robin Gosens è in uscita dall'Inter e il suo futuro può essere in Germania. Tra i club interessati all'esterno tedesco c'è soprattutto l'Union Berlino, che nelle ultime ore ha confermato lo scenario per bocca dell'amministratore delegato del club, Oliver Ruhnert: "È un giocatore che è stato in finale di Champions League. Per noi, questa è un profilo che sarebbe sicuramente molto interessante - le parole rilasciate in conferenza stampa dal ritiro di Bad Saarow - Ma ce ne sono anche altri. Possiamo giocare la Champions League, ma non siamo un club di Champions League. Abbiamo anche altre idee oltre a Gosens. Ma sarebbe un giocatore assolutamente interessante, senza dubbio".

"Lavoreremo con i prestiti. Non c'è altro modo, abbiamo sempre fatto così - aggiunge poi in un altro passaggio -. Dobbiamo lavorare nei limiti del nostro budget e dei nostri mezzi. Rispetto alle altre squadre che giocano da tempo in Champions League, siamo pochi".

