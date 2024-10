Bruttissima notizia per Lionel Scaloni, Roberto De Zerbi e di riflesso anche per l'Inter: anche Valentin Carboni si aggiunge alla lista dei gravi infortuni che stanno flagellando questo inizio di stagione. Secondo le ultime novità di TyC Sports, infatti, l'attaccante dell'Olympique Marsiglia ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il fantasista mancino era un serio candidato per aggiungere una buona quantità di minuti in questo doppio appuntamento delle qualificazioni sudamericane contro Venezuela e Bolivia.

Vista l'assenza di Angel Di Maria, Scaloni lo considerava un'alternativa più che interessante per dare profondità all'attacco dell'Albiceleste. Tuttavia, un'azione sfortunata in allenamento a Miami ha causato il grave infortunio che lo costringerà ad un lungo stop, nell'ordine dei 6-7 mesi, visto che si renderà necessario l'intervento chirurgico.

