Nessuna tolleranza verso i criminali. Questo è il messaggio che Inter e Milan mandano, secondo il Corriere della Sera, dopo i recenti fatti legati all'inchiesta "Doppia Curva". Secondo il quotidiano i presidenti di Inter e Milan, Beppe Marotta e Paolo Scaroni, hanno mandato una lettera alla Lega per aprire un tavolo di lavoro per «condividere lo sviluppo di tutte le tematiche relative alla sicurezza degli impianti» coinvolgendo le istituzioni, sportive e non, e tutti i club.

Oggi a Roma il presidente Simonelli e l'ad De Siervo, coi rappresentanti di B, C e Dilettanti, incontreranno il ministro Piantedosi per un aggiornamento sul fenomeno criminalità negli stadi. "Il calcio è un fenomeno sociale dalla forte carica aggregativa e lo stadio deve garantire la massima sicurezza contro ogni tipo di violenza — aggiunge Beppe Marotta —, il nostro impegno continua perché sia un habitat confortevole e sicuro".