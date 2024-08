E' arrivata nel bel mezzo della conferenza stampa di Antonio Conte l'ufficialità di Romelu Lukaku come nuovo giocatore del Napoli. Una notizia che, ovviamente, fa felice il tecnico degli azzurri: "Innanzitutto, visto che è ufficiale, mi auguro di averlo a disposizione oggi, domani e dopodomani, così che possa entrare già in sintonia col resto della squadra, questo per noi è importante - la premessa dell'ex Inter -. Verrà con noi per la partita col Parma, se non c'è qualcosa di particolare. Io di Romelu posso dire che è un centravanti atipico, nella mia precedente esperienza con me (all'Inter, ndr) l'ho portato per questa caratteristica. Io l'ho sempre definito un giocatore di football americano, un ragazzo di 1.90 ma velocissimo e potente. Noi abbiamo bisogno delle due cose: un giocatore che tenga botta e che allo stesso tempo possa attaccare gli spazi. Ecco perché lo considero unico, è un ragazzo perbene, su questo ci posso mettere le mani sul fuoco per lui. Sa la responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti del Napoli. C'è Romelu, ma non dimentichiamoci di Simeone e Raspadori. Oggi sono molto più contento e tranquillo".

