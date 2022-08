Adesso c'è l'ufficialità: Cesare Casadei lascia l'Inter e l'Italia per accasarsi al Chelsea di Thomas Tuchel. Il club nerazzurro comunica sul proprio sito ufficiale l'avvenuta cessione del centrocampista romagnolo a titolo definitivo. Contestualmente, arriva anche la nota dei Blues che presenta così il suo nuovo acquisto: "Il centrocampista è considerato uno dei prospetti più brillanti in Italia, dopo aver brillato a livello giovanile per club e nazionale, facendo parte dell'Italia che in estate ha raggiunto le semifinali del Campionato Europeo Under 19. Casadei è conosciuto come un centrocampista completo, che unisce fisicità e forza nel colpo di testa con un grande tempismo nei duelli e ottima tecnica, oltre che con dei movimenti intelligenti quando arriva in area di rigore per segnare gol".