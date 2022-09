Missione compiuta per l'Inter di Simone Inzaghi, che incamera i primi tre punti della sua Champions League superando per 2-0 il Viktoria Plzen. Il tutto al termine di un match che sostanzialmente non ha storia: troppa la differenza di tasso tecnico tra i nerazzurri e i rossoblu cechi, che a tratti con coraggio si avvicinano dalle parti di André Onana ma senza mai creare dei pericoli reali e oltretutto trovandosi in dieci al 61esimo per l'espulsione di Bucha. Controllo in scioltezza per l'Inter, che sistema la questione con un gol per tempo: apre Edin Dzeko al 20esimo su assist di Joaquin Correa, poi è lo stesso bosniaco che al 70esimo veste i panni dell'uomo del passaggio vincente servendo Denzel Dumfries che in diagonale trova il raddoppio. Tre punti importanti, che rimettono nella corsia giusta il cammino europeo dell'Inter.

IL TABELLINO

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2

MARCATORI: 20' Dzeko, 70' Dumfries

VIKTORIA PLZEN: 36 Stanek; 24 Havel (76' 44 Holik), 2 Hejda, 4 Pernica, 21 Jemelka; 23 Kalvach (76' 99 Ndiaye), 20 Bucha; 18 Mosquera, 88 Vikanova (84' 25 Cermak), 7 Sykora (71' 77 Jirka); 15 Chory (71' 90 Bassey).

In panchina: 13 Tvrdon, 16 Jedlicka, 3 Tijani, 6 Pilar.

Allenatore: Michal Bílek.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni (64' 33 D'Ambrosio); 2 Dumfries, 23 Barella (71' 5 Gagliardini), 77 Brozovic (84' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan (71' 20 Calhanoglu), 8 Gosens; 9 Dzeko, 11 Correa (71' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera). Assistenti: Bekim Zogaj - Jonas Erni. Quarto ufficiale: Lukas Fähndrich. VAR: Fedayi San. Assistente VAR: Lionel Tschudi.

Note

Espulso: Bucha (V) al 61esimo per condotta violenta.

Ammoniti: Sykora (V), Kalvach (V), Jemelka (V), Bastoni (I), Gagliardini (I)

Corner: 3-6

Recupero: 1°T 0', 2°T 3'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI VIKTORIA PLZEN-INTER

93' - FINISCE QUI! L'Inter vince 2-0 a Plzen contro il Viktoria, prima italiana a sbancare la Doosan Arena, e si rimette in pista nella corsa agli ottavi.

93' - Uscita coraggiosa di Onana ad evitare che Bassey si faccia venire in mente strane idee.

92' - La partita si avvicina al termine, ormai si attende solo il fischio di Scharer.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

90' - Ottimo recupero di palla in tandem per Gagliardini e Dumfries.

89' - Contrasto Skriniar-Bassey, l'ultimo tocco è del nigeriano: rimessa Inter.

87' - Gara agli sgoccioli, Acerbi chiude Bassey in fallo laterale.

84' - Prima vetrina europea per Asllani, che rileva Brozovic. Cermak rileva Vlkanova nel Viktoria.

82' - Inzaghi si infuria per un malinteso tra Calhanoglu e Brozovic che vale una palla persa.

81' - Ripartenza tre contro uno per l'Inter, vanificata da un brutto controllo di Dzeko.

81' - Testardamente, il Viktoria cerca la rete: Dumfries si immola su una botta dalla distanza.

79' - Onana si guadagna la pagnotta: Bassey spizza una punizione di testa, il camerunese si allunga e respinge.

78' - Dumfries prova a rimetterlo in mezzo, la difesa riesce a intercettare il pallone. Gagliardini poi commette fallo tattico su Mosquera, giallo sacrosanto.

76' - Prova il tiro a giro Lautaro, ma non inquadra la porta. Altri cambi per Bilek: Ndiaye rileva Klavach, Havel viene rimpiazzato da Holik.

75' - Nel Viktoria Plzen, Jirka ha rilevato Sykora. Fuori anche Chory, dentro Bassey.

72' - Serie di cambi per l'Inter: in campo Lautaro, Calhanoglu e Gagliardini, fuori Correa, Mkhitaryan e Barella.

IL GOL DI DUMFRIES: Contropiede perfetto orchestrato da Dzeko, che tiene palla aspettando l'olandese che come riceve palla entra in area e fulmina Stanek con un diagonale perfeto.

70' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! DENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSS!!!

70' - Cross di Mosquera sul quale nessuno arriva, palla in fallo laterale.

69' - Scharer denuncia qualche problema con gli auricolari, il gioco si ferma.

67' - Ripartenza velenosa del Plzen, D'Ambrosio determinante col suo intervento sul cross di Havel. Poco dopo, Skriniar si oppone sul tiro di Sykora.

65' - Gosens va in sovrapposizione e viene servito da Correa, cross spazzato dalla difesa.

63' - Inzaghi fa valere la sua legge: fuori l'ammonito Bastoni, dentro D'Ambrosio.

61' - Il Var richiama Scharer che ci ripensa: è rosso per Bucha, Plzen in 10! L'ammonito dell'Inter è Bastoni.

60' - Pesante intervento di Bucha su Barella che resta a terra dolorante. Bucha viene ammonito.

58' - Ancora Dumfries prova a servire Dzeko, il cross era buono ma né lui né Correa ci credono abbastanza.

56' - Dumfries cerca Dzeko con un cross, il bosniaco non ci arriva.

53' - Cross di Mosquera deviato, primo corner per il Viktoria.

52' - Bastoni recupera un pallone a metà campo e innesca un contropiede, palla in mezzo per Dumfries che di testa manda alto.

50' - Barella lancia in profondità Dumfries, che viene bene controllato da Jemelka guadagnando anche rinvio dal fondo.