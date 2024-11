Una settimana di fuoco all'interno di un mese, quello di novembre, che si preannuncia davvero rilevante nell'economia dell'Inter. I sette giorni che vanno dal 3 al 10 novembre sono stati cerchiati in rosso da Simone Inzaghi. Non potrebbe essere altrimenti, vista la rilevanza dei punti tra Venezia, Arsenal e lo scontro diretto con il Napoli di Conte scatenato. Da quando è alla guida del Biscione Inzaghi dà il meglio di sé in questo periodo dell'anno (la media parla di 2,80 punti a dicembre, ndr): fare il bottino pieno in questo trittico restituirebbe al collettivo la quasi totalità delle certezze per proseguire il cammino sul doppio binario.

Riflessioni da adottare anche e soprattutto nell'ottica di un valzer delle punte a partire dalla sfida contro la formazione di Di Francesco. Potrebbe esserci un po' di respiro per Lautaro Martinez, con le quotazioni di Mehdi Taremi in rialzo: l'iraniano si candida per una maglia da titolare e vuole sbloccarsi. Ha dimostrato di sapersi adattare con complementarietà e può trovarsi a suo agio con Marcus Thuram, bravo a legare il gioco.

Contro Arsenal e Napoli Inzaghi non vorrà sicuramente fare a meno della coppia titolare: Lautaro e Thuram l'anno scorso hanno infiammato il reparto offensivo, facendo ammattire quasi tutte le difese affrontate. Saranno due gare toste, ma da impostare con personalità. Richiederanno padronanze tecniche strutturali nei movimenti, cinismo nei metri finali e nella gestione del pallone. Ecco perché è plausibile che Lautaro possa rifiatare contro il Venezia, ricaricando le pile per un binomio impegnativo. Non decisivo, ma sicuramente indicativo.

