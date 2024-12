Santo Stefano in campo per l’Inter che si è allenata in vista della sfida di sabato contro il Cagliari. Arrivano le ultime da Appiano Gentile: ancora a parte Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Raffaele Di Gennaro, alle prese con i rispettivi problemi fisici e dunque difficilmente recuperabili per la sfida contro i rossoblu.

Il difensore Matteo Darmian ha svolto allenamento personalizzato: si deciderà domani se potrà o meno essere arruolatile per la trasferta in Sardegna.

Per il resto, usuale seduta di scarico per chi ha giocato, normale allenamento per tutti gli altri.