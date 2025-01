Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Newell's Old Boys per Tomas Perez, condotta in prima persona dal presidente del club di Rosario Ignacio Astore, che è arrivato in giornata a Milano. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Radio La Red, si sta discutendo delle percentuali e dei numeri per realizzare il trasferimento. C'è in ballo anche una pista alternativa: il giocatore potrebbe essere lasciato in prestito ai rossoneri per sei mesi oppure girato a titolo temporaneo ad un club italiano, col Como che si è già fatto avanti. Si è parlato nei giorni scorsi di una possibile richiesta di 3 milioni di euro, da incrementare con bonus per le presenze e anche per i risultati sportivi. Il Leproso ha bisogno della vendita, non solo per far fronte a parte del grosso debito che ha il club ma anche per poter affrontare la chiusura del quadro trasferimenti.

Dal Sud America arrivano invece le informazioni di Ovacion, che nei giorni scorsi aveva parlato di un'Inter attiva con Marcelo Simonian, agente del centrocampista. I nerazzurri hanno separato le trattative per le due promesse del NOB e hanno rinviato a un secondo momento il dialogo per Mateo Silvetti. Anche se non è da escludere che già nell'incontro odierno possa arrivare un'accelerata.

