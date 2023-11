Torna a trovare la porta Marcus Thuram, al secondo gol in carriera con la maglia della prima squadra della Nazionale francese. "Fa molto bene alla fiducia" ha detto l'attaccante dell'Inter a Téléfoot dopo la partita: "Cerco di lavorare, so che gioco in una squadra importante, con partite importanti ogni fine settimana quindi è certo che sto diventando un altro giocatore".

Sul commissario tecnico: "Deschamps insiste sul fatto che bisogna essere devastanti sotto porta, finire le azioni, segnare ed essere decisivi perché sa che in Italia è quello che chiedono a un numero 9".

Su Mbappé:

"Io e Kylian ci conosciamo da quando eravamo piccoli, dai tempi di Clairefontaine. Mi diceva sempre che sarei arrivato ad essere un numero 9. Lo sentiva, conosce le mie qualità, sa cosa mi piace fare in campo. Mi sento meglio a tutti i livelli, come giocatore e come numero 9 che impara ogni giorno nuove sfaccettature del suo gioco".

