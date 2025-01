L'Inter torna dopo un mese in Champions League. Quanta motivazione ha la squadra lo spiega Marcus Thuram che, dopo aver presentato il match di domani contro lo Sparta Praga in conferenza stampa (LEGGI QUI), risponde anche a Inter TV.

Quanta spinta vi dà l'ultima sfida vinta con l'Empoli?

"Tanta, tanta. È stata una bella partita vinta in casa e vogliamo ricominciare allo stesso modo domani".

Che atteggiamento dello Sparta Praga vi aspettate?

"È una partita di Champions, è sempre dura. Sono in casa davanti ai loro tifosi e saranno aggressivi, sarà una partita difficilissima".

È tornata la ThuLa, è il segnale che l'attacco dell'Inter è in crescita?

"No, non c'è bisogno di segnali durante una partita perché la ThuLa sia presente. La ThuLa c'è sempre laggiù e sta chiamando (ride, ndr). No, scherzi a parte io e Lautaro non abbiamo bisogno di segnare, ma che l'Inter vinca".

