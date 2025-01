Seduto nella sala stampa dell'Epet Arena di Praga al fianco di mister Inzaghi c'è Marcus Thuram. Il giocatore nerazzurro presenta in conferenza la cruciale sfida di Champions League contro lo Sparta Praga e FcInterNews.it, presente sul posto con il proprio inviato, vi riporta le sue dichiarazioni.

Che differenza c'è tra i gol fatti in Champions e campionato?

"Ce n'è poca, solo col Leverkusen non abbiamo segnato. L'importante è vincere".

Quanto è difficile giocare contro il Napoli che non ha le coppe?

"L'anno scorso abbiamo vinto giocando la Champions, non credo sia una scusa. L'importante è che quando entriamo in campo siamo freschi per prendere i tre punti".

Come va con Lautaro? Avete segnato entrambi.

"Siamo contenti, l'importante è fare e gol ma se lo facciamo entrambi fa piacere".

Quest'anno c'è un mood diverso rispetto all'anno scorso? Ora dovete inseguire.

"No, non cambia niente se c'è qualcuno avanti o dietro. Giochiamo per vincere".

In campo sorridi, qui sei più serio. È perché ti stiamo antipatici noi giornalisti?

"È perché siete pericolosi (ride, ndr)".

Ti era mai capitato di entrare in gruppo come questo? Qual è il segreto?

"Il segreto dell'Inter è che tutti amiamo stare insieme e questo si vede in campo, siamo veri amici".

Lautaro lo vedi più tranquillo?

"Non è mai stato nervoso, è il nostro capitano e da inizio stagione trascina l'Inter. È un leader, è bello che sia tornato al gol ma non era nervoso".

