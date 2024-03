Archiviata la sconfitta con l'Inter, il Bologna torna alla vittoria superando in pieno recupero l'Empoli con la zampata letale di Giovanni Fabbian. Che il tecnico Thiago Motta elogia ai microfoni di Sky Sport nel dopopartita: "Gio è entrato con l'atteggiamento giusto. Ma uno non se lo crea in campo l'atteggiamento, lo crea col lavoro in settimana. Per questo è entrato e ha fatto gol".

Ai microfoni di DAZN, invece, Motta scongiura il pensiero di un contraccolpo dopo la sconfitta contro l'Inter: "No, abbiamo giocato molto bene quella partita e dico per tutto l'incontro, contro la prima in classifica. Siamo in un buon momento, oggi abbiamo giocato bene e ottenuto una grande vittoria".

