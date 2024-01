Impegnato in Coppa d'Asia (sarà di scena domani con l'Iran contro la nazionale di Hong Kong), Mehdi Taremi è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato non solo del torneo in corso ma anche del suo futuro, pur andando in dribbling su quest'ultimo argomento. "Le voci sull'Inter? Non è il momento per parlarne. Adesso siamo in Qatar per la Nazionale e penso che la Nazionale sia più importante di tutto", ha dichiarato.

"La partita contro la Palestina è stata una partita difficile, ma siamo riusciti a fare il primo passo - sono le parole riportate da TasnimSport - La prima partita di ogni torneo è considerata la partita più difficile e siamo riusciti a vincere. Ora il nostro obiettivo più importante e il nostro focus è sulla partita contro Hong Kong e siamo pronti per questa partita. Non dubitate che, in termini di empatia e unità, questa è la squadra più unita degli ultimi anni. Chi è seduto fuori è più felice di chi ha segnato o ha fatto un assist in campo".

"Per me, l'Iran è la principale candidata a vincere il torneo. Sono così concentrato sulla vittoria in Coppa d'Asia - sono le parole riportate da TasnimSport - che non sto pensando a diventare il capocannoniere del torneo. Io la stella della Coppa? Non credo questo torneo abbia delle stelle, la stella almeno per noi è la squadra. E' l'Iran che può vincere".

