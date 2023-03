Numeri alla mano, l'attaccante di Bahia Blanca ha finalmente raggiunto il livello di maturità atteso e conferma di avere ancora ampi margini di crescita. Ad oggi, in questa stagione e in tutte le competizioni con l'Inter, ha totalizzatoi 17 reti e 7 assist in 35 presenze. Praticamente, un gol ogni 163 minuti. A cui aggiunge un enorme lavoro per la squadra su tutto il fronte offensivo e, all'occorrenza, nella propria metà campo.

Non è un caso se Simone Inzaghi, quando pensa alla formazione da schierare, si limiti a scegliere il partner d'attacco di Martinez senza mai mettere in discussione la sua presenza. E anche venerdì sera al Picco contro lo Spezia, ennesima partita delicata da vincere a tutti i costi, l'argentino guiderà l'attacco nerazzurro. Anche perché gli Aquilotti sono uno dei suoi bersagli preferiti in Serie A: per lui finora 3 gol e 3 assist, vale a dire il coinvolgimento in ben 6 marcature tra gare al Meazza e in Liguria. Un bilancio di rilievo, secondo solo alla produttività contro il Cagliari: 8 reti e un assist per un totale di 9 partecipazioni. E a spingere el Toro verso la rete dello Spezia ci sono anche gli ultimi precedenti in trasferta, dove l'Inter non ha fatto benissimo: suoi gli ultimi 3 gol lontano da Milano, a Monza e a Cremona (doppietta).

Nel complesso, oltre a occupare il secondo gradino del podio nella classifica dei marcatori di Serie A dietro Victor Osimhen, Lautaro Martinez è il giocatore che ha partecipato a più tiri in questa Serie A (125) e nessuno ha concluso più dell'argentino (90, come la punta nigeriana del Napoli).

