David Okereke con una gran prodezza fa riapparire gli spettri intorno all'Inter, ma in casa nerazzurra questa volta c'è il giusto Ghostbuster, che risponde al nome di Lautaro Martinez: è una sua doppietta a regalare ai nerazzurri tre punti importanti per proseguire la propria rincorsa in classifica. Successo che sostanzialmente non fa una piega, per la mole di gioco e di occasioni avute, anche se con qualche piccolo brivido comunque gestito al meglio, senza perdere la testa dopo alcuni sbandamenti nel primo tempo. Successo che serviva a cancellare l'onta del ko con l'Empoli e ad arrivare con fiducia alle sfide contro Atalanta e Milan.

IL TABELLINO

CREMONESE-INTER 1-2

MARCATORI: 11' Okereke (C), 21', 65' Lautaro Martinez (I)

CREMONESE: 12 Carnesecchi; 15 Bianchetti (65' 10 Buonaiuto), 21 Chiriches, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 19 Castagnetti (64' 20 Afena-Gyan), 28 Meité, 26 Benassi, 3 Valeri; 77 Okereke (72' 98 Zanimacchia), 9 Ciofani (64' 90 Dessers).

In panchina: 13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 18 Ghiglione, 24 Ferrari, 62 Milanese, 74 Tsadjout.

Allenatore: Davide Ballardini.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu (65' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (65' 8 Gosens); 9 Dzeko (76' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez (76' 11 Correa).

In panchina: 21 Cordaz, 31 Brazao, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bresmes - Scatragli. Quarto ufficiale: G. Miele. VAR: Nasca. Assistente VAR: Dionisi.

Note

Ammoniti: Acerbi (I), Calhanoglu (I)

Corner: 2-14

Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.

94' - ED E' FINITA! L'INTER SUPERA LA CREMONESE 2-1 GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI LAUTARO MARTINEZ

94' - Buonaiuto di testa, Onana si fida tanto dei suoi mezzi e controlla il pallone con qualche brivido.

93' - Tiro di Zanimacchia decisamente pretenzioso, palla fuori.

92' - Mkhitaryan strattona Valeri, punizione per la Cremonese.

91' - Proiezione di Dumfries che calcia di punta, Carnesecchi respinge poi Chiriches per poco non fa autogol.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero. Afena-Gyan atterra Mkhitaryan che stava innescando il contropiede, Mariani non estrae il giallo.

88' - Bastoni manda fuori un bel tentativo su azione propiziata da Lukaku, ma era in fuorigioco.

86' - Bastoni salta Zanimacchia, parte in avanti e calcia. Palla alta, i compagni liberi protestano.

84' - Dumfries chiude bene su Buonaiuto, e gli strappa anche la rimessa dal fondo.

81' - Dessers si invola in area lanciato da Meité, Bastoni lo disturba causandone un tiro sbilenco che finisce sull'esterno della rete.

77' - Brivido per l'Inter: Buonaiuto entra in area e prova a calciare, bene Gagliardini nel disturbo poi Darmian smorza per Onana.

76' - Valeri prova da lontano, palla in curva. Arriva il momento dei cambi in attacco, con Dzeko e Lautaro che escono abbracciati per lasciare il campo a Lukaku e Correa.

75' - Inzaghi pronto a cambiare l'attacco, con Lukaku e Correa che rileveranno Dzeko e Lautaro.

74' - Afena-Gyan reclama per un intervento a suo dire col braccio di Darmian, Mariani lascia correre.

72' - Ultimo cambio per la Cremonese: Zanimacchia entra al posto di Okereke.

71' - Palla filtrante di Asllani che finisce in mezzo a due compagni, la Cremonese recupera.

67' - Arrivano i cambi: Asllani per Calhanoglu, Gosens per Dimarco. Nella Cremonese Buonaiuto rileva Bianchetti.

IL GOL DI LAUTARO: Grandissima palla filtrante di Dzeko a servire il Toro che calcia trovando la deviazione di Vasquez che inganna Carnesecchi. Doppietta per il Toro.

65' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

65' - Bastoni di testa trova ancora pronto Carnesecchi.

64' - Dimarco raccoglie un cross di Gagliardini e appoggia per Dzeko: tiro respinto in corner.

64' - Primi cambi in arrivo anche per l'Inter: pronti Asllani e Gosens.

62' - Cross di Sernicola, Onana esce e blocca.

61' - Tiro da dimenticare di Mkhitaryan, palla che finisce sul fondo.

60' - Ottimo recupero di Dumfries, il cui cross viene però murato dalla difesa.

59' - Primi cambi per la Cremonese: fuori Ciofani e Castagnetti, dentro Dessers e Afena-Gyan.

57' - Okereke riparte su pallone salvato da Valeri, bravo Darmian a contenere il nigeriano. L'azione si conclude col colpo di testa debole di Ciofani.

55' - Contatto Dzeko-Chiriches in area grigiorossa, Mariani non interviene.

54' - Benassi prova al volo, tiro strozzato che Onana blocca in due tempi.

53' - Ora la ripartenza è cremonese, tiro di Sernicola sul quale Mariani ravvisa una deviazione: è corner.

52' - Benassi dalla distanza, palla che si spegne sul fondo.

51' - Contropiede Inter ben diretto da Dumfries, palla a Dzeko che calcia peccando di egoismo: Carnesecchi para.

49' - Bastoni prova la girata di testa, palla fuori.