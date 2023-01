Se le cose devono andare storte, all'Inter, vanno pure peggio. E capita così che allo Zini sono i nerazzurri a fare la partita, collezionando calci d'angolo in quantità sin dalle prime battute, ma alla prima occasione buona per la Cremonese si ritrovano a inchinarsi al tiro a giro di David Okereke che non lascia scampo alcuno ad André Onana. Buon per l'Inter che Lautaro Martinez è pronto sulla respinta di Marco Carnesecchi sul tiro di Edin Dzeko e corregge per il pari, ma nel complesso i nerazzurri, pur macinando gioco ed occasioni (ben 20 tiri complessivi), danno l'impressione di non essere lucidissimi fino in fondo. Le due ammonizioni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, inoltre, denunciano forse un po' di nervosismo.