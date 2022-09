Possibile colpo di scena domani nella formazione con la quale l'Inter affronterà il Bayern Monaco: gli ultimi spifferi di Appiano Gentile danno in fortissimo rialzo le quotazioni di André Onana. A meno di imprevisti nell’ultimissima rifinitura, il portiere camerunese arrivato in estate dopo aver lasciato a zero l'Ajax dovrebbe fare il suo esordio con l’Inter in gare ufficiali nel match contro gli uomini di Julian Nagelsmann. Il tutto in una formazione che potrebbe vedere altre modifiche rilevanti, con la presenza dal primo minuto di Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko e Robin Gosens.