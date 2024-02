Finisce 4-2 a favore dell'Inter il match di ieri pomeriggio all'Olimpico tra la capolista e la Roma di Daniele De Rossi. Vittoria nerazzurra sottoscritta da Acerbi, Thuram, Angeliño (in autogol) e Bastoni, ma nella quale mette lo zampino Yann Sommer. L'estremo difensore di Simone Inzaghi, salvifico specie nell'uno contro uno con Lukaku, ha letteralmente sbarrato la strada proprio all'ex nerazzurro in corsa libera verso il possibile 3-3. Terzo gol per i giallorossi al quale l'ex Bayern Monaco ha pronunciato un perentorio 'no' mandando in frantumi il 'sogno di rivalsa' del belga, rimasto ancora una volta a secco contro l'ex squadra e contro le big.

Ma non solo. È bastata la saracinesca calata dallo svizzero per innescare l'all-in dell'Inter che da lì a poco va in gol ancora una volta con Alessandro Bastoni che cala un poker che mette inevitabilmente le ali alla capolista, sempre più capolista e sempre più consapevole di una forza che oggi, in Italia, non sembra avere rivali. "Niente batte questa sensazione" ammette il numero 1 della Beneamata che celebra così la vittoria sui social.

