Yann Sommer torna a parlare del suo addio alla Nazionale della Svizzera, deciso nei mesi scorsi. Parlando al quotidiano elvetico Blick!, il portiere dell'Inter dimostra di non avere alcun rimorso per aver salutato la Nati, nonostante alcuni lo vorrebbero rivedere in campo con i rossocrociati: "Sono molto contento della mia decisione e della mia situazione attuale. Naturalmente, queste voci mi rendono anche felice perché dimostrano che ho fatto un buon lavoro negli ultimi dieci anni. Se qualcuno annuncia il suo ritiro e continua a giocare ai massimi livelli, è chiaro che rimarrà una questione. Pensi tra te e te: 'Sommer potrebbe ancora dire la sua in Nazionale'. Potrei farlo, ma nonostante ciò, farmi da parte è stata ed è la cosa giusta da fare".

Sommer spiega anche le conseguenze dirette di questa scelta: "L'energia che ho ora per l'Inter, prima dovevo sempre dividerla con la Svizzera. Ora vedo quanto siano preziosi questi giorni di riposo per prendermi una pausa, avere tempo per la famiglia e assolvere al mio ruolo di padre e marito".

