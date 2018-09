Diminuiscono ora dopo ora le certezze circa l'impiego da titolare di Keita nel match di sabato contro il Parma. Da stamattina, precisamente dalle 11, ovvero quando si è presentato ad Appiano Gentile dopo aver risposto presente alla chiamata del ct argentino Lionel Scaloni, Mauro Icardi sta spingendo per guadagnarsi un posto nell'undici di partenza nerazzurro che sfiderà i ducali: Maurito - riferisce Sky Sport - quest'oggi ha svolto un allenamento differenziato e, se starà bene, sarà difficile lasciarlo fuori dalla formazione che partirà dal via. Magari, anche pensando all'impegno ravvicinato di Champions con il Tottenham di martedì prossimo, il capitano della Beneamata non giocherà l'intera sfida, ma il suo obiettivo è quello di scendere in campo dal 1'.

VIDEO - DERBY AL CALCIO BALILLA, GALANTE VESTE I PANNI DEL BOMBER