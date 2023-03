"Domani tornerò a Milano per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per ritornare a disposizione e in forma il prima possibile". Milan Skriniar, direttamente dal ritiro della Nazionale slovacca, ha parlato dell'infortunio che sta condizionando questa sua ultima parte di stagione. Il difensore nerazzurro è atteso domani a Milano dove continuerò il suo percorso di recupero. "Non sto molto bene. Ho problemi alla schiena con dolori che arrivano fino alla gamba. Sfortunatamente non potrò giocare queste due partite con la Nazionale, sono venuto qui a salutare la squadra", ha aggiunto.