Eppure in Slovacchia nel pomeriggio è uscita addirittura una dichiarazione del difensore ("Sì, è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club"), in cui ammetteva di aver già firmato con i francesi e di auspicare un rapido accordo tra i club. Una conferma della possibilità che i due club possano anche trovare un'intesa per un trasferimento definitivo già a gennaio, in linea con la volontà di Skriniar stesso. Dichiarazioni a un media slovacco però scomparse poco dopo (trasformate in modalità discorsiva senza virgolette), quando il diretto interessato ha negato di averle rilasciate.

Dopo giorni di silenzio, un accenno di indicazione significativa che ha semplicemente confermato l'andazzo. Che tra l'Inter e Milan Skriniar sia ormai finita lo sanno anche i sassi, nei giorni scorsi è filtrata anche la notizia che lo slovacco avesse già firmato per il Paris Saint-Germain, voce che sponda entourage non ha trovato però conferma (emerso solo il concetto di trattativa molto ben avviata). Anche perché le regole lo vieterebbero prima di febbraio.

Al di là del dubbio sulla veridicità o meno di tali parole, in casa Inter si resta in attesa di un'eventuale offerta da Parigi tra stasera e domani, limite massimo oltre a cui la dirigenza nerazzurra non valuterà più la partenza del numero 37. Ovviamente, deve essere una proposta degna delle aspettative in Viale della Liberazione, altrimenti non se ne farà nulla. Skriniar, tra l'altro, al di là del virgolettato comparso e poi sparito poco dopo in Slovacchia, ha ammesso davanti ai compagni la propria decisione di andarsene dall'Inter, facendo chiarezza con tutti circa le proprie intenzioni.

Ultime ore di attesa, dunque, per capire se l'ex Sampdoria manterrà il proprio armadietto nello spogliatoio nerazzurro fino a giugno, senza comunque la certezza di giocare con continuità, oppure se si imbarcherà subito su un volo per Parigi. Soluzione che forse sarebbe la migliore per tutti.