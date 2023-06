Si è conclusa con la firma sul quinquennale da 6 milioni netti la prima giornata nerazzurra di Marcus Thuram. L'attaccante ormai ex Borussia Mönchengladbach ha svolto l'intero iter per un nuovo arrivato: dopo lo sbarco con un volo privato a Linate, il classe '97 si è recato alla Clinica Humanitas per le visite mediche, quindi ha raggiunto il CONI per ottenere l'idoneità sportiva. In serata, con un po' di ritardo dovuto a un approfondimento del contratto da parte dei legali, l'arrivo nella sede di Viale della Liberazione assieme al padre Lilian per mettere nero su bianco. Ora non resta che attendere l'annuncio ufficiale e la palla passa a Inter Media House. A seguire i passi più importanti del Thuram-Day.

IL LIVE DEL THURAM-DAY

23.07 - Marcus Thuram ha lasciato la sede dell'Inter dopo aver firmato il suo contratto con il club nerazzurro

22.20 - Marcus Thuram ha firmato il suo contratto con l'Inter fino al 2028 nella sede nerazzurra. L'attaccante francese, in attesa dell'annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni, è ormai a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter.

19.27 - Marcus Thuram è appena arrivato nella sede nerazzurra, con suo padre Lilian, per apporre le firme sul contratto.

‼️ L’arrivo di Marcus #Thuram nella sede dell’Inter: tutto pronto per la firma ✍ ️ pic.twitter.com/hoMkdu6SAJ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 27, 2023

19.14 - I legali di Marcus Thuram stanno approfondendo il contratto che legherà il calciatore all'Inter. La firma potrebbe arrivare in serata, o anche domani.

14.58 - Sono terminate da poco le visite mediche di idoneità sportiva a cui si è sottoposto Marcus Thuram al CONI. Il francese ha lasciato la struttura, nelle prossime ore si recherà in sede per le firme.

Visite terminate per #Thuram, pronto ora a firmare con l’Inter ✍️ pic.twitter.com/jKnkDPgL68 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 27, 2023

13.53 - Marcus Thuram è arrivato qualche istante fa al CONI per l'idoneità sportiva. Prima della visite, il classico saluto ai tifosi presenti del francese, a cui è stata messa al collo una sciarpa nerazzurra.

13.34 - In questi minuti, Marcus Thuram ha finito la prima parte di visite mediche all'Humanitas di Rozzano e ora è diretto al Coni per l'idoneità sportiva.

12.00 - Con l'approdo di Thuram a Milano è pronta una nuova coppia d'attacco? dalla Lu-La (in attesa di definire la situazione Lukaku) si potrebbe passare alla Thu-La (Thuram-Lautaro): ne abbiamo parlato oggi nella classica trasmissione delle 12 con Alessandro Cavasinni e Raffaele Caruso (clicca qui per vedere il video).

9.50 - Thuram è sbarcato a Milano. Il giocatore francese ha superato le porte scorrevoli dello sbarco di Linate Prime dedicato ai voli privati e si è sottoposto alle prime foto di rito per poi salutare i cronisti presenti poco fuori dalla struttura. Ora svolgerà le prime visite mediche all'Humanitas.