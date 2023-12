La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle giornate dalla 20esima giornata alla 27esima di campionato, compresi i rinvii che coinvolgeranno le squadre impegnate nella Supercoppa italiana, che per la prima volta nella storia si giocherà con il format delle Final Four, in programma tra il 18 e il 22 gennaio a Riad, in Arabia Saudita. L'Inter, nello specifico, ospiterà l'Atalanta a San Siro mercoledì 28 febbraio, alle 20.45. Di seguito il calendario con tutti gli impegni dei nerazzurri dalla 20esima giornata di Serie A alla 27esima:

20esima giornata

Monza-Inter, sabato 13 gennaio, ore 20.45 (DAZN/SKY)

21esima giornata

Inter-Atalanta, mercoledì 28 febbraio 2024, ore 20.45 (DAZN)



22esima giornata

Fiorentina-Inter, domenica 28 gennaio, ore 20.45 (DAZN)

23esima giornata

Inter-Juventus, domenica 4 febbraio 2024 ore 20:45 (DAZN)

24esima giornata

Roma-Inter, sabato 10 febbraio 2024, ore 18:00 (DAZN)

25esima giornata

Inter-Salernitana venerdì 16 febbraio 2024, ore 21:00 (DAZN/SKY).

26esima giornata,

Lecce-Inter, domenica 25 febbraio 2024, ore 18:00 (DAZN)

27esima giornata

Inter-Genoa, lunedì 4 marzo 2024, ore 20:45 (DAZN/SKY).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!