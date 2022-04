Secondo stop consecutivo per il Milan. Dopo lo 0-0 contro il Bologna, ancora un risultato a occhiali per i rossoneri che non sono riusciti a trovare la via del gol in casa del Torino, anche grazie a uno straordinario Gleison Bremer. Non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra, ma alla fine la rete non arriva. Un risultato ghiotto per l’Inter, che adesso torna ad avere il destino nelle proprie mani, in una giornata decisamente positiva, che ha visto anche l'inatteso stop del Napoli in casa contro la Fiorentina.