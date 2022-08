Lega Serie A ha comunicato quelli che sono gli orari delle partite dalla sesta alla sedicesima giornata del campionato di andata di Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi andrà in campo sabato 10 settembre alle ore 18 contro il Torino e domenica 18 settembre alle 12.30 contro l'Udinese alla Dacia Arena. Si torna in campo il sabato alle 18 in occasione della gara contro la Roma del primo ottobre, la sfida di Firenze contro la Fiorentina è invece schedulata per sabato 22 ottobre alle 20.45; stesso orario sette giorni dopo per la gara contro la Sampdoria. Domenica 6 novembre sfida alla Juventus all'Allianz Stadium, anche qui alle 20.45. Sarà lunch match anche contro l'Atalanta a Bergamo domenica 13 novembre prima della pausa per i Mondiali. La ripresa sarà mercoledì 4 gennaio, in orario serale, contro il Napoli.

Ecco il dettaglio delle gare con indicate anche le emittenti che trasmetteranno gli incontri: